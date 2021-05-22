Сегодня в Карелии воздух прогреется до плюс 17

Сегодня, 22 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем временами порывистый. Температура воздуха +14, +16°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами порывистый до сильного. Температура воздуха +12, +17°С, на севере +5, +10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +8, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +13, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото drasler.ru