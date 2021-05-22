22 мая 2021, 09:00
Сегодня в Карелии воздух прогреется до плюс 17
Дожди продолжатся в республике в субботу
Сегодня, 22 мая, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем временами порывистый. Температура воздуха +14, +16°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром и днем местами порывистый до сильного. Температура воздуха +12, +17°С, на севере +5, +10°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +11, пасмурно, дождь.
В Сегеже до +8, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +13, переменная облачность, дождь.
Геомагнитная обстановка в норме. Фото drasler.ru