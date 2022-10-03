Сегодня в Карелии и Петрозаводске будет дождь

Сегодня в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем на юге возможен небольшой дождь, а местами умеренный, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер восточный и северо-восточный, слабый ночью, умеренный и порывистый днем. Температура воздуха ночью будет 0, +5 градусов, днем она составит +5, +10 градусов.

В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем пойдет дождь.

Температура воздуха ночью будет +2, +4 градуса, днем ожидается +6, +8 градусов. // Фото: pixabay.com