03 октября 2022, 07:00
Сегодня в Карелии и Петрозаводске будет дождь
Прогноз на 3 октября, понедельник, дали синоптики
Сегодня в Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем на юге возможен небольшой дождь, а местами умеренный, сообщили в Гидрометцентре РК.
Ветер восточный и северо-восточный, слабый ночью, умеренный и порывистый днем. Температура воздуха ночью будет 0, +5 градусов, днем она составит +5, +10 градусов.
В Петрозаводске тоже облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, а днем пойдет дождь.
Температура воздуха ночью будет +2, +4 градуса, днем ожидается +6, +8 градусов. // Фото: pixabay.com