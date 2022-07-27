Сегодня на Карелию обрушатся ливни и грозы

Сегодня, 27 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +24, +26°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части кратковременные дожди, днем в отдельных районах ливни, гроза. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха +22, +27°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +21, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +22, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сортавале до +20, переменная облачность, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com