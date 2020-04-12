Сегодня можно прогуляться с Сергеем Шнуровым по Третьяковке

В воскресенье, 12 апреля, ожидается пара любопытных культурных событий онлайн.

В 19.00 на сервисе Okko пройдет онлайн-экскурсия по Третьяковской галерее. Проведут ее директор музея Зельфира Трегулова и известный музыкант Сергей Шнуров.

Шнуров не просто интересуется живописью, но и сам достойно пишет картины, о чем его поклонники хорошо знают. Теперь музыкант затеял новый проект «Третьяковка со Шнуром».

В течение примерно часовой экскурсии речь пойдет о работах русских художников: Ильи Репина ("Не ждали", "Буралаки на Волге"), Валентина Серова ("Девочка с персиками"), Александра Иванова ("Явление Христа народу"), Ореста Кипренского ("Портрет А.С.Пушкина"), Ивана Айвазовского ("Девятый вал", "Кораблекрушение"), Ивана Крамского ("Портрет незнакомки"), Василия Верещагина ("Апофеоз войны"), Алексея Саврасова ("Грачи прилетели"), Николая Ге ("Петр I допрашивает своего сына").

А в 20.00 часов можно увидеть документальный спектакль известного режиссера Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина». Постановка, являющая собой протест против сталинского ренессанса, примечательна тем, что была показана зрителю всего один раз. Настоящая редкость. После онлайн-показа записи спектакля не будет. Просмотр будет доступен на сайте Гоголь-центра, на странице театра в Фейсбуке и на Yotube-канале театра.

По материалам «Собака.ру» и «Российской газеты».