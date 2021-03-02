Сегодня хоккеисты «СКА-ГУОР Карелия» проиграли команде «Рязань-ВДВ»

2 марта в заключительном матче Первенства национальной молодежной хоккейной лиги 2020/21 «СКА-ГУОР Карелия» уступила в упорной борьбе «Рязань-ВДВ» со счётом 5:6, сообщает паблик «Фан-клуб "СКА-ГУОР КАРЕЛИЯ"(Кондопога)».

В составе нашей команды отличились Михаил Кощеев у которого дубль, Савелий Герасимов, Роман Пантыкин, Иван Алейнер

Ворота «СКА-ГУОР Карелия» защищал Руслан Крайнов.

Следующие игры команда из Кондопоги проведёт в рамках плей-офф НМХЛ 2021.

Трансляцию можно посмотреть ниже. Начало матча в 1:47:00

Фото - скриншот видео.