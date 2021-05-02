Сегодня будет прохладно, но увидим солнышко

По данным карельского гидрометцентра, в Карелии облачная с прояснениями погода.

Днем по республике местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный, днем по югу западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8°С, на юге местами до +12°С.

В Петрозаводске сегодня переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет расти.