Ночью в Карелии похолодает до минус шести, будет гололедица

По данным карельского гидрометцентра, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, при температуре от – 1, местами до – 6 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Завтра днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный, западный, днем по югу западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +3, +8°С, на юге местами до +12°С.

В Петрозаводске завтра переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем +6, +8°С. Атмосферное давление будет расти.