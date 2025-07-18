Сбер: жители Карелии наращивают сбережения

Прирост объема вкладов в денежном выражении по итогам полугодия – 25 процентов. Количество вкладов увеличилось в республике на 17 процентов

Фото: Сбер

За 6 месяцев 2025 года жители Северо-Запада открыли в Сбере почти на 20% больше срочных вкладов, чем годом ранее за такой же период. Прирост общего объёма вложений с января по июнь также составил около 20%. Половина всех привлечённых средств приходится на петербуржцев.

По позитивной динамике накоплений при сравнении первых полугодий 2025 и 2024 годов лидирует Калининградская область: количество оформленных вкладов в текущем году увеличилось на 23%, а объём денежных средств, положенных на срочные вклады, – на 26%. На втором месте – Псковская область (прирост 20% и 25% соответственно). Жители Северной столицы копили средства на депозитах на 17% чаще и больше.

Более 60% вкладов в СЗФО открывают через цифровые каналы банка – Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение. Ещё более прочно современные технологии вошли в жизнь петербуржцев и мурманчан: они оформляют онлайн семь вкладов из десяти.

- Объём вкладов в Сбере стабильно растёт, и катализатором для этого стали привлекательные ставки, а также высокое доверие людей к банку. У нас есть солидный набор эффективных инструментов для управления финансами, и это позволяет каждому подбирать для себя оптимальное решение, соответствующее предпочтениям и целям. Вклад в этом смысле сегодня – один из наиболее гибких и доходных продуктов. Несмотря на возможное снижение ставок, проценты по ним превышают инфляцию, гарантируя выгоду и сохраняя реальную ценность накоплений,

- отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

В Сбербанке сегодня представлена оптимальная линейка вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открыть в отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении.

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