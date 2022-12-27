 Сбер заключил соглашение с Правительством Карелии и «Стройинвест КСМ»

Соглашение подписали Глава Карелии Артур Парфенчиков, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим и учредитель ООО «Специализированный застройщик «Стройинвест КСМ» Николай Макаров.

Руководитель региона подчеркнул важность соглашения для дальнейшего конструктивного и эффективного взаимодействия сторон.

Сбербанк России и группа КСМ - давние и надежные партнеры Правительства Карелии. За годы сотрудничества мы неоднократно могли убедиться в высоком профессионализме и ответственности ваших компаний. Вместе нам удаётся решать многие вопросы, связанные с привлечением инвестиций в Карелию и укреплением ее экономики. Задач много. Соглашение, которое мы подписали сегодня, станет ещё одним этапом совместной работы,

- подчеркнул Артур Парфенчиков.

Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим отметил:

Компания КСМ – один из ключевых партнеров Сбербанка. В течение нескольких лет мы успешно и плодотворно сотрудничаем. Результатом нашей совместной работы стали девять совместных проектов, которые дают региону новые жилые комплексы и кварталы. Так, Сбербанк уже профинансировал строительство «Стройинвест КСМ» четырех первых секций в ЖК «САМПО», три жилых дома в ЖК «Перспектива» и ЖК «Смарт». Сейчас мы обсуждаем новые проекты и перспективы. Уверен, что данное соглашение еще больше укрепит фундамент доверительных и уважительных отношений, которые между нами сложились.

Группа компаний «КСМ» – крупнейшее строительное предприятие республики. Более 55 лет компания работает во всех сегментах строительного рынка региона и за его пределами. По словам Николая Макарова, Сбербанк является одним из лучшим партнеров предприятия в части реализации проектов социального жилищного строительства. В новых планах компании – строительство микрорайона Древлянка-6 и проекты в рамках комплексного развития территории.

Спасибо Правительству Карелии за оказанное нам доверие. «КСМ» продолжит повышать эффективность своей работы,

- заявил Николай Макаров.

В ходе обсуждения совместных направлений работы Глава республики предложил сторонам рассмотреть возможности для реализации социальной программы по оказанию помощи в приобретении жилья детям-сиротам.

Фото: пресс-служба правительства