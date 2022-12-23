Нам рано жить воспоминаниями?

Текст: Максим Тихонов

Почему мемуары общественных и политических деятелей публикуются не при их жизни, а спустя какое-то время? Наверное, потому что должно остаться в живых поменьше современников описываемых событий, чтобы мемуары выглядели более достоверными и вызывали поменьше вопросов.

К сожалению, подумал об этом, когда читал недавнее пространное интервью Виктор Николаевича Степанова. К сожалению – потому что это действительно заметный человек в современной истории Карелии. Как говорили раньше, «видный государственный и партийный деятель». До недавнего прошлого — депутат Законодательного собрания Карелии. Человек, который действительно многое может рассказать о власти.

Наверное, таково свойство времени: прошлое всегда кажется более привлекательным и счастливым, чем оно было в реальности. Видимо, этим объясняется настрой, с которым Виктор Степанов погрузился в воспоминания о тех временах, когда он управлял Карелией. А это – существенная часть тех самых 90-х.

Судя по интервью, время, в представлении Виктора Николаевича, было золотое. Во все вкладывались деньги, все работало. Развивались международные связи Карелии. О людях власть думала и любила их. Поля мелиорировались и обрабатывались. Рекорды урожайности картошки и морковки. Молочные реки текли в кисельных берегах. А вот после Степанова пришедшие руководители Карелии все это благополучие пустили по ветру. Причем Виктор Николаевич мог бы помочь им советом и делом, но его не слушают: «Зачем я им? Они и сами умные!»

Впрочем, реальность того времени вольно или невольно прорывается в его рассказах. Вот пассаж: «Если бы мы не вкладывали деньги, то не было бы в Карелии прекрасной айширской (В тексте так. – Авт.) породы. Но мы специально поехали за этим высокопродуктивным стадом в Финляндию и потратили на этих коров валюту государства. Зато потом доили 4 тысячи литров на корову, более 200 тысяч тонн молока производили, и животноводство было очень прибыльным». Вообще-то 4 тысячи килограммов в год – это продуктивность хорошей козы, а не высокоплеменной коровы. И при такой продуктивности стада молочное животноводство было «очень прибыльным»?.. Держать в хозяйстве корову, которая дает 4 тысячи килограммов молока в год – это переводить корма и другие ресурсы в навоз.

Кстати, после Степанова, при губернаторе Катанандове, средний удой на фуражную корову был доведен до 7,2 тысячи килограммов молока. А если бы при Кататандове не построили современные фермы в Шуе, Мегреге и Ильинском – что бы осталось сейчас от животноводства в Карелии?.. Но это так, к слову.

Беда-то в том, что еще живо и сохранило ясную память огромное количество людей в Карелии, которые хорошо помнят те времена. И их представления о 90-х совсем не такие радужные, как у бывшего руководителя республики. Я как журналист в те времена видел жизнь и писал о ней. Мы говорили и о постоянном спаде производства в промышленности и в сельском хозяйстве. О раздербанивании предприятий по дьявольскому плану Чубайса. О заводах и совхозах, поголовно сидевших, как тогда говорили, «на картотеке», а реально – в банкротном состоянии. О полугодовых долгах по зарплате. О росте цен на сто процентов в год. О невыплате пенсий. О массовой безработице. О трещавших по всем швам бюджетах. О продававшемся в киосках «Союзпечати» суррогатном алкоголе. О бандитах, «решавших» все вопросы. О колоннах с гуманитарной помощью на площади Кирова в Петрозаодске. О начавшейся в те годы и не остановленной до сих пор «естественной убыли» населения…

Не хочу сказать, что все это – дело рук Степанова. Так жила вся страна. И все страны – обломки великого Союза. Но, оглядываясь назад, особо гордиться тут, по-моему, нечем.

Но сильнее всего в этом мемуаре цепанула история о том, как Виктор Николаевич потерял власть. Оказывается, победу на выборах 1998 года у него украли! И не кто-нибудь, а как раз Сергей Катанандов. На это Степанов не то чтобы намекает, а говорит прямо:

«Там было много причин, о которых знает Сергей Леонидович Катанандов и его окружение. Они знают, наверное, куда исчезли 87 тысяч бюллетеней, хотя я проиграл 17 тысяч голосов…»

Понимаете?.. И сообщить об этом народу Степанов решил вот сейчас, в канун 2023-го.

Хорошо помню те выборы. По-моему, это были действительно конкурентные выборы. Время разделения и кардинальной смены элит. Время связанных с этим иллюзий. Но это было и время сохранявшегося еще доверия к выборам, и время совсем другой работы избирательных комиссий.

Надо сказать, что и в современных условиях – в век развитых манипулятивных технологий и «электронного голосования» – украсть в Карелии 80 тысяч голосов это что-то из области фантастики. Но тогда?.. Чтобы в те годы ЦИК помог оппозиции украсть у власти 80 тысяч голосов? Это даже не смешно.

Кстати, почти сразу после тех выборов, уже при Катанандове, ЦИК Карелии был почти в полном составе отправлен в отставку, а на смену председателю комиссии Виктору Нефедову пришел Александр Истомин. Получается, так пришедший к власти Катанандов «отблагодарил» ЦИК, «подаривший» ему 80 тысяч голосов?.. И никто из обиженных отставкой членов ЦИК не «слил» это в прессу?.. Извините, не верю.

А может, Катанандов все-таки победил потому, что имел относительно молодую, сильную, профессиональную команду? Может, потому что в этой команде были такие персонажи, как финансист Колесов, который умудрялся сшить тощий бюджет города, несмотря на то, что республиканская власть постоянно откусывала от него самые жирные куски? Или потому, что в этой команде был Склярский – непревзойденный с тех пор специалист системы ЖКХ?..

Может, они победили потому, что люди еще хорошо помнили, как эта городская команда решительно выступила против путча в августе 1991-го, в то время как республиканская власть попряталась в «норки» и откровенно растерялась?

Может, сыграла свою роль провозглашенная Катанандовым идеология: Карелия должна опираться только на собственные силы? Или, может, Катанандову все-таки было что предъявить избирателям, кроме участия в международных форумах? Это и городские стройки. И Онежская набережная. И даже те самые фонтаны, за которые его так ругали, а потом, потеряв эти фонтаны, чуть не плакали?..

А может, все это на выборах 1998 года случилось просто потому, что народу осточертела вся та жизнь и та власть, бессильная что-то изменить?..

Об этом судить не нашему поколению. Пусть судят историки будущего.

А я грешным делом посмотрел тогдашнюю статистику – итог самых первых лет работы Катанандова на посту Главы Карелии и его правительства. И сравнил с итогом 1998 года – последнего года правления Степанова. Некоторые цифры.

По итогам 2001 года индекс физического объема промышленного производства в Карелии составил 136 процентов к уровню 1998 года.

Объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах вырос к уровню 1998 года в 3,46 раза.

Продолжался рост объемов экспорта, в 2001 к 1998 году он составил 123 процента.

С 5,9 до 2,8 процента экономически активного населения сократился уровень регистрируемой безработицы. Заработная плата к 2001 году выросла в 2,6 раза и составила 3404 рубля. Снизился уровень инфляции (с 27,2% в 1998 году до 18% в 2001 г.).

Платежи в бюджеты всех уровней выросли в 2001 году по отношению к 1998 году в 2,6 раза.

По данным мониторинга социально-экономического развития регионов России, проводимым Минэкономразвития РФ, Карелия, которая в 1998 году относилась к регионам с развитием «ниже среднего» и занимала 51 место, в 1999 году заняла 35 место, в 2000 году переместилась в группу с более высоким уровнем развития и заняла 28 место в общем перечне 88 субъектов Российской Федерации.

Использование расчетной лесосеки (по главному пользованию) возросло с 66 процентов в 1998 г. до 74 процентов в 2001 г. Заготовка и вывозка леса увеличилась к уровню 1998 года более чем 26 процентов, производство деловой древесины - на 42 процента, пиломатериалов - на 51 процент, фанеры - в 17 раз, целлюлозы - более чем в 2 раза, бумаги, в том числе картона - на 49 процентов, газетной бумаги - на 30 процентов.

В целом по лесопромышленному комплексу темпы роста объемов производства в 2001 году составили 147 процента к 1998 году, в лесозаготовительной отрасли – 130 процентов; деревообрабатывающей – 213 процентов, целлюлозно-бумажной – 143процента.

В горной промышленности с 1998 по 2001 год производство щебня увеличилось на 1,6 млн кубометров, или в 1,8 раза.

За период с 1998 г. по 2001 год объем производства алюминия вырос более чем на 20 процентов, а в стоимостном выражении - почти в 4 раза.

По сравнению с 1998 годом производство колбасных изделий возросло на 20 процентов, хлебобулочных изделий - на 15 процентов, макаронных изделий - в 3 раза, рыбной кулинарии и рыбных консервов почти в 4 раза.

К уровню 1998 года прирост объемов продукции сельского хозяйства в 2001 году составил 24 процента.

Почти то же – по всем отраслям. Сегодня о таких темпах роста мы можем только с грустью вспоминать.

И вот об этом, наверное, тоже уже надо писать мемуары... // Фото: pressfoto / freepik