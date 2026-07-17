Сбер представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0

Модель теперь ещё лучше понимает текстовые запросы и за несколько секунд создаёт реалистичные изображения, в том числе на тему культуры России

Сбер создал новую версию генеративной модели для творчества — Kandinsky 3.0. Усовершенствованная нейросеть представлена на конференции Сбера по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, которая проходит с 22 по 24 ноября.

Новая версия в сравнении с предыдущими лучше понимает текстовый запрос пользователя. Нейросеть теперь умеет создавать ещё более фотореалистичные изображения, генерировать полноценные художественные картины и арты со скетчами. Модель работает с запросами из широкого списка тем и способна реализовать любой полёт фантазии.

Kandinsky 3.0 лучше предыдущих версий знает элементы отечественного культурного кода. Так, значительно улучшилось качество генерации российских и советских известных личностей и персонажей, архитектурных достопримечательностей, объектов культуры и элементов народного искусства России, например гжельской росписи. Кроме того, у новой модели усовершенствована функция редактирования изображений и возможность их дорисовки в режиме бесконечного полотна (inpainting и outpainting).

Kandinsky 3.0 создаёт изображения с высоким разрешением — 1024 х 1024 пикселей, — при этом может синтезировать картинки с выбранным соотношением сторон. Для обучения нейросети разработчики использовали обновлённый датасет в размере 1,5 млрд пар «текст — изображение», содержащий данные, которые прошли многоэтапные процедуры фильтрации, что в итоге привело к заметному повышению качества генераций.

Технологии искусственного интеллекта могут наделить человека супервозможностями. Kandinsky — один из инструментов, предоставляющих такие возможности. Это удобная, функциональная и бесплатная нейросеть Сбера для творчества. Мы постоянно работаем над её усовершенствованием. Новая версия модели ещё лучше понимает запросы от пользователей, научилась разбираться в тонкостях русской культуры и народного творчества. Пробуйте, творите, создавайте уникальные художественные произведения, которые могут стать подарком или украсят вашу коллекцию,

- отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Пользователи нейросети Kandinsky 3.0 также могут создавать видеоролики по текстовому описанию в режиме анимации. По одному запросу генерируется видео длиной в четыре секунды c выбранным эффектом анимации, с частотой 24 кадра в секунду и разрешением 640 x 640 пикселей.

Фото: Кандинский

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