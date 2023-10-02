Сбер открыл еще один офис нового формата в Петрозаводске

Сбербанк открыл офис нового формата в Петрозаводске на улице Ключевой.

Обновленный офис имеет удлиненный режим работы. Получить услуги жители города могут с 9.30 до 18.30 по будням и с 10.00 до 15.00 в субботу.

Новое пространство позволяет получать банковские услуги, а также нефинансовые сервисы. В офисе нет традиционных «окон», банковские услуги и услуги компаний-партнёров можно получить в любой удобной для клиента локации.

Это уже двенадцатый офис нового формата в Карелии. До конца 2023 года мы планируем порадовать наших клиентов еще одним обновленными пространством в Кондопоге. В этом офисе ярко видны новые возможности компаний-партнеров Сбера, это и возможность подключиться к сервисам — к СберМегаМаркету и познакомиться со SberDevices. Новый формат офисов обеспечивает комфортное обслуживание и позволяет ускорить обслуживание клиентов. Мы получаем от наших клиентов хорошую обратную связь - здесь приятно и комфортно решать свои задачи, а также тестировать и приобретать технологичные новинки от Сбера,

- отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

В новом офисе организовано пространство для детей, постаматы от СберЛогистики, через которые можно получить заказ из интернет-магазина или отправить посылку в любую точку России, примерочная для интернет-заказов, зона с банкоматами и полка с умными устройствами от Сбера.

Сбер продолжает развивать сеть офисов нового формата в Карелии.