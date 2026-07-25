Сбер открыл еще один офис нового формата в Карелии

Жители и гости Кондопоги могут с комфортом решать свои банковские и не банковские задачи

Сбербанк открыл модернизированный офис, который расположен в Кондопоге по адресу: ул. Советов, 19. Новый офис предлагает клиентам наряду с финансовыми услугами доступ к сервисам и продуктам компаний-партнеров Сбера.





В центре Кондопоги теперь создан обновлённый офис с комфортным и открытым пространством, где каждый клиент может оценить технологичные новинки.

Например, в зоне SberDevices можно протестировать и приобрести умные устройства: лампу, розетку, колонку SberBoom, смарт-дисплей SberPortal, ТВ-приставку с виртуальными ассистентами Салют – SberBox.

Среди новых возможностей - зона СберЛогистики с уютной примерочной. Здесь можно получить и отправить посылку, примерить интернет-заказы.





Появилась игровая зона для детей.





Новое пространство позволяет получать банковские услуги, а также нефинансовые сервисы. В офисе нет традиционных «окон», банковские услуги и услуги компаний-партнёров можно получить в любой удобной для клиента локации.



Это уже тринадцатый офис нового формата в Карелии – он стал символом развития и совершенствования банковской инфраструктуры в регионе. Открытие офиса привлекло много гостей. Уверен, жители города оценят все преимущества переформатированного отделения. А наши менеджеры будут рады проконсультировать как по финансовым услугам, так и по небанковским предложениям партнёров Сбера,

- отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк

Константин Бугрим.





Здесь также можно воспользоваться сервисом «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» (РБиДОС). Он позволяет без визита в ФНС зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем и открыть расчётный счет дистанционно. При подаче документов в электронном виде не нужно платить госпошлину в размере до 4 тысяч рублей, а также комиссию за открытие счета.

Сбер продолжает развивать сеть офисов нового формата в Карелии.

//Фото: Сбер

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