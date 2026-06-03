Сбер: 3000 рублей за открытие расчетного счета и бесплатный токен

Воспользоваться специальным предложением банка предприниматели могут до 30 ноября 2023 года

Фото: Арина Степенная

С начала 2023 года сервис Сбербанка «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета» (РБиДОС) приобретает все большую популярность у начинающих предпринимателей Карелии. До 30 ноября новые клиенты Сбера смогут получить 3000 рублей за открытие расчетного счета. Для того, чтобы клиент получил денежное вознаграждение, необходимо открыть счет не позднее 60 дней с момента регистрации бизнеса и не иметь других расчетных счетов в Сбере. Дополнительным бонусом может стать бесплатный токен в офисе на ул. Антикайнена, 2.

Сбер развивает сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета – он доступен в офисах Сбербанка в Карелии по обслуживанию физических лиц, а также офисах наших партнеров – АНО Центр «Мой бизнес» РК, ГБУ РК МФЦ, ООО «ТОТ», ООО «ОптимаСтрой», ООО «Ассистент», ООО «КонсалтингЭкспертГрупп» и многих других.

Даже в самых отдалённых уголках региона начинающие предприниматели могут зарегистрировать свой бизнес и открыть счет. Все больше клиентов Сбера регистрируют бизнес без визита в налоговую – это можно сделать прямо из дома или в офисе Сбера. Все необходимые документы можно подать онлайн с помощью мобильного приложения. Счет открывается одновременно с регистрацией бизнеса. Сервис сам формирует пакет необходимых документов – так можно сэкономить до 4 тысяч рублей на оплате госпошлины и открытии счета. Как мы видим, сервис позволяет получить существенную экономию,

подчеркнул Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

При подаче документов в электронном виде не нужно платить госпошлину в размере до 4 тысяч рублей, а также комиссию за открытие счета.

Центр «Мой бизнес» поддерживает предпринимателей на всех этапах развития бизнеса. В сотрудничестве со Сбером мы запустили сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета». Он позволяет предпринимателям сократить время на оформление документов и начать свой бизнес быстрее. Поддержка предпринимателей – это не только важно для развития экономики, но и общества в целом. Создаются новые рабочие места, улучшается качество жизни людей и повышается уровень благосостояния региона. С нашей помощью можно реализовать бизнес-идеи и достичь успеха в своей деятельности,

- отметил директор центра «Мой бизнес» Республики Карелия Евгений Перов.

Сервис позволяет без визита в ФНС зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем и открыть расчётный счет дистанционно. Юридическое оформление регистрации бизнеса проходит за один визит в банк или компанию-партнера.

Сервис РБиДОС от Сбера позволяет быстро и легко зарегистрировать бизнес, причем за один визит в МФЦ РК. Он помогает пройти процедуру бесплатно. Начинающим предпринимателям не потребуется визит в ФНС. Предпринимателям достаточно определиться с видом ОКВЭД и налогооблажением. Новые клиенты смогут получить приятные бонусы за открытие расчетного счета до 30 ноября. Об всех условиях можно узнать в МФЦ Карелии,

- рассказала заместитель директора «МФЦ РК» Ольга Калашникова, заместитель директора «МФЦ РК».

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