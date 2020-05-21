Сайт с рекламой запрещенного табака заблокировали в Карелии

В Карелии заблокировали интернет-ресурс, предлагающий к покупке запрещенный в России снюс - табак с высоким содержанием никотина. Доступ к сайту был ограничен по ходатайству Карельской транспортной прокуратуры, сотрудники которой и обнаружили страницу в ходе мониторинга Сети.

Ранее суд признал троих жителей Сортавалы виновными в контрабанде табачных изделий. Установлено, что мужчины купили в Швеции 301 блок сосательного табака (снюса). Его реализация в России запрещена.

Мужчины складировали товар в Финляндии. Затем спрятали его в автомобиле для перевозки в Россию. На МАПП «Вяртсиля» машина была задержана, а табачные изделия на общую сумму более 456,3 тысячи рублей обнаружены и изъяты.