Сараев рассказал, с какими вопросами к нему чаще всего обращались

13 июня в Законодательном собрании Карелии уполномоченный по правам ребенка в республике Геннадий Сараев рассказал о своей деятельности в 2023 году.

По словам омбудсмена, чаще всего к нему обращались по вопросам, связанным с образованием. Стали появляться обращения по защите чести и достоинства ребенка.

«Ребенок - тоже человек», - заметил Сараев.

46 обращений было связано с защитой жизни и здоровья детей. Из них 12 случаев касались суицидальных попыток. По словам Сараева, два ребенка ушли из жизни.

Упомянул Сараев и многодетную семью из Швеции, которая в прошлом году переехала в Карелию. Семья получила российское гражданство.

В Карелии действует телефон доверия 8800-200-0122, по которому можно обратиться за помощью. // фото «Петрозаводск говорит»