Посетители кладбища убирают могилы родных и заваливают мусором чужие

На кладбище в Сегеже растут горы мусора там, где их не должно быть. К совести посетителей попыталась воззвать глава округа Марина Гусева.

По ее словам, некоторые посетители кладбища прибирают на могилах родных, но закидывают мусором соседние захоронения или оставляют мусор рядом с ними.

«Посещаем усопших родных, ходим в храм и приносим лампады и абсолютно без зазрения совести заваливаем мусором соседние захоронения... Это чьи-то близкие! Вам бы понравилось лицезреть подобное на могилах родных?»,

- недоумевает Гусева.

Она попросила собирать мусор в пакеты и выбрасывать в контейнеры, а не рядом. С ее слов на кладбище установлены дополнительные контейнеры, мусор вывозят дважды в неделю, однако люди по-прежнему устраивают стихийные свалки. // фото vk.com/