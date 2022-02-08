С реконструкцией аэродрома в Костомукше возникли проблемы

С планами по реконструкции аэродрома в Костомукше возникли серьезные трудности. Об этом пошла речь на правительственном совещании по социально-экономическому развитию города.

Для того, чтобы начать строительные работы по реконструкции аэродрома, необходимо сформировать земельный участок. Дело в том, что существующий участок под аэродромом планируется увеличить за счет изменения границ лесной зоны. Министр имущественных и земельных отношений РК Янина Свидская сказала, что окончательная корректировка по изменению границ зеленой зоны должна быть завершена к 28 февраля. Она пообещала, что к этой дате будет окончательно сделан проект зеленой зоны.

Но, как выяснилось в ходе совещания, Свидская представила далекую от реальности информацию. Глава Костомукши Сергей Новгородов рассказал, что уже дважды проект отклоняли в Рослесхозе. Министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович добавил, что возникли серьезные проблемы с формированием участка, и срок 28 февраля не является реальным. "Это не та дата, о которой сейчас стоит говорить", - сказал он.

Карпилович уточнил, что посадочная площадка расположена за границами земель лесного фонда, и здесь проблем нет. Речь идет о существующей автомобильной дороге, которая проходит по зоне защитных лесов. По его словам, нужно выполнить перепроектирование границ зеленой зоны. В апреле 2021 года проектно-сметная документация была возвращена администрации Костомукши, так как к ней возникла масса претензий. В ноябре 2021 года поступил новый вариант ПСД, но, объяснил Карпилович, выяснилось, что большинство претензий так и не устранено. Документацию вновь вернули, так как в таком виде, отметил министр природных ресурсов, в Рослесхоз ее нельзя было отправлять.

Глава РК Артур Парфенчиков заметил по этому поводу, что "самое главное – не строить воздушных замков". Новгородов пытался оправдаться тем, что в местном бюджете не было достаточно средств, чтобы привлечь к работе компетентную компанию. В итоге был потерян год. И теперь вновь ищут компанию, которая могла бы качественно завершить работу над ПСД. Судя по этому диалогу, начало реконструкции аэропорта в Костомукше вновь откладывается. Фото pixabay.com/jodylehigh