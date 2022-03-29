С появлением новой улицы в Петрозаводске состояние старых ухудшилось
Новая улица имени Михаила Иссерсона появилась в Петрозаводске в конце прошлого года. Благое дело обернулось в том числе и неприятностями, жалуются жители города на личной странице Владимира Любарского ВКонтакте.
Так, петрозаводчанин Глеб Клюев написал мэру, что после завершения строительства подрядчик оставил в отвратительном состоянии место, где располагались рабочие.
Бытовка стояла напротив дома № 38 по улице Еремеева. С декабря там так и не убрали строительный мусор, не восстановили газон. Более того, вместо мощеной брусчаткой дороги положили асфальт, около пересечения улицы Куйбышева и Еремеева он провалился.
- В какую инстанцию необходимо обращаться с просьбой устранить замечания и вернуть придомовой территории первоначальный вид? – спрашивает комментатор. // Фото: Глеб Клюев/ВКонтакте