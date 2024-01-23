23 января 2024, 15:20
С погибшим военнослужащим простились в Прионежском районе
В ходе специальной военной операции погиб Андрей Чистяков
В последний путь проводили еще одного погибшего военнослужащего.
В Прионежском районе простились с Андреем Чистяковым. Боец героически погиб, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции, сообщили в администрации Прионежья.
«Его подвиг, мужество и преданность своей Родине останутся в наших сердцах!»
- сказано в некрологе.
Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.
Сегодня стало известно о гибели трех жителей Петрозаводска. Их имена назвала сити-менеджер Инна Колыхматова. // фото администрации Прионежского района