С погибшим военнослужащим простились в Прионежском районе

В последний путь проводили еще одного погибшего военнослужащего.

В Прионежском районе простились с Андреем Чистяковым. Боец героически погиб, исполняя воинский долг в ходе специальной военной операции, сообщили в администрации Прионежья.

«Его подвиг, мужество и преданность своей Родине останутся в наших сердцах!»

- сказано в некрологе.

Власти района выразили соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Сегодня стало известно о гибели трех жителей Петрозаводска. Их имена назвала сити-менеджер Инна Колыхматова. // фото администрации Прионежского района