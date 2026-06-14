С плохой погоды начнется неделя в Карелии

Сегодня, 15 июня, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +20,+22°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер восточный, северо-восточный, на юге восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +17,+22°С, местами до +25°С.
По данным gismeteo.ru в Костомукше +10+14, пасмурно, дождь.
В Сегеже +13+19, пасмурно, дождь, гроза.
В Сортавале до +22, безоблачно.
Геомагнитная обстановка в норме.