С фирмой, взявшейся за три парка в Петрозаводске, расторгли контракт

26 октября на официальном сайте Единая информационная система в сфере закупок была размещена информация о расторжении контракта с питерской компанией ООО «ЕроМодуль», которая выиграла конкурс на благоустройство трех петрозаводских парков. Петрозаводская мэрия уведомила питерского подрядчика, что расторгает контракт в одностороннем порядке из-за того, что компания не выполнила работы в указанные в документе сроки, а точнее до 1 сентября.

Официально контракт с ООО «ЕвроМодуль» заканчивается 31 декабря 2020 года. Однако комиссия пришла к выводу, что работы идут настолько медленно, что нет никакой надежды, что работы будут завершены в этом году.

Петрозаводская администрация считает, что контракт не исполнен, а значит не подлежит оплате. Мэрия Петрозаводска официально предупредила питерскую фирму, что не будет оплачивать работы.

Помимо это администрация Петрозаводска предъявила подрядчику из Санкт-Петербурга штрафные санкции и требует за неисполнение контракта заплатить 994,5 тысячи рублей.

ООО «ЕвроМодуль» должно было благоустроить три общественные территории Петрозаводска – Соломенский парк, парк Сулажгорского кирпичного завода и Приозерный парк. Судя по состоянии этих территорий, подрядчик бросил объекты на произвол судьбы.

Ни в одном из парков уже давно не ведутся работы. Подрядчик оставил после себя горы строительного мусора, ямы и грязь. Жители Соломенного даже обратились к карельскому губернатору, обратив внимание на срыв федеральной программы. По их мнению, вместо благоустройства они получили уничтожение зоны отдыха.

Дальнейшая судьбы трех парков пока не понятна. Администрация Петрозаводска в начале октября заключила контракт с ООО «Онего-Строй» на благоустройства ряда территорий общественного назначения в Петрозаводске.

Среди них значатся парк Сулажгорского кирпичного завода, где подрядчик должен до 30 ноября обустроить игровую площадку с качелями, каруселью, скамейкой и урной, и Соломенский парк, где в этом году должна появится баскетбольная площадка и спортивная площадка с уличными тренажерами. Цена контракта 16,5 миллиона рублей.

Но первоначальные планы по благоустройству этих парков были более значительны. Предполагалась, как минимум, организация уличного освещения, а в Приозерном парке должна была появиться полноценная площадка для выгула и тренировки собак.

Кстати, у ООО «Онего-Строй» уже есть не исполненный пока контракт по благоустройству парка Ивана Царевича и Новодревлянского сквера. Но там работы, которые должны были завершится к 1 сентября, худо-бедно, но продвигаются.

Подрядчик взвалил на себя еще один контракт, который потребует значительных усилий.

Остается только добавить, что питерская компания «ЕвроМодуль» в этом году должна завершить благоустройство Зарецкого парка в Петрозаводске. Сумма этого контракта 12,2 миллиона рублей.