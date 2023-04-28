С 1 мая вводятся новые правила поверки газовых счетчиков

С 1 мая в России в отношении поверки газовых счетчиков без встроенного программного обеспечения вводятся новые правила. Изменения позволят снизить риск переплаты из-за сбоя показаний и помогут разоблачить мошенников, рассказала российским СМИ юрист Елена Кудерко.

Поверка включает в себя несколько обязательных пунктов: внешний осмотр на предмет механических повреждений, опробование, определение перепада давления на счетчике, определение погрешности в учете. Проводить поверку вправе только специализированная организация, их перечень можно найти на сайте Росаккредитации.

После должен быть составлен акт и внесены данные в паспорт счетчика. Важно помнить, что юридическую силу имеют только сведения, отраженные в электронном реестре Росстандарта.

Неисправность прибора учета будет основанием для перерасчета и начисления платы за газ по нормативу, исходя из числа зарегистрированных в жилом помещении граждан. Это, как правило, значительно выше фактического потребления.

Согласно пунктам ГОСТ Р 8.1017-2023, во время поверки прибора мастер может узнать, не устанавливались ли на на него какие-либо магнитные устройства, способные искажать показания. Если такой факт подтвердится, газовая компания получит соответствующий документ и начнет разбирательство.

Кудерко отметила, что новые правила вводят не только для экономии, но и ради безопасности: более жесткие требования к поверке помогут предотвратить утечки газа.

За выявленное мошенничество со счетчиками предусмотрен серьезный штраф. // Фото: freepik.com.