Рынок «красивых» номеров хотят вывести из тени с помощью Госуслуг

Россиянам хотят дать возможность самим выбирать автомобильные номера, пишет газета «Известия». Такую возможность предлагают внедрить на портале Госуслуги, а саму опцию по резервированию номеров сделать платной. С инициативой выступили в Госдуме.

Сейчас регистрационный номер присваивается автоматически и случайным образом. Но люди в погоне за «красивыми» номерами платят за них посредникам. Бюджет от этого не выигрывает. Депутаты рассчитывают, что инициатива поможет вывести рынок «красивых» автомобильных номеров из тени.

По оценке экспертов, легализация продажи регистрационных знаков может приносить федеральному бюджету до 25 млрд рублей в год.

Предполагается, что порядок резервирования номеров на портале Госуслуги, размер платы за услугу должен устанавливать уполномоченный регистрирующий орган.