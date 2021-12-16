Рыбаков попросили не выходить на лед Онежского озера в пятницу

В пятницу петрозаводчан просят не выходить на лед и воздержаться от выезда на снегоходах в районе набережной Онежского озера и вдоль Ригачина. Предупреждение появилось в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы.

17 декабря с 08:00 до 10:00 специалисты будут перегонять буксир ОТА-990 от пассажирского причала на набережной на проспекте Карла Маркса, 1. Буксир доставят до Онежского судостроительного-судоремонтного завода на улице Ригачина, где его отремонтируют. (фото vk.com)