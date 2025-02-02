02 февраля 2025, 16:07
Рыбацкий набег: в Карелии ловят форель прямо из садков
Рыбаки массово «обчищают» садки в Сортавале, уже подключились правоохранители
В Сортавале местные рыбаки перешли на новый «метод» добычи улова, вылавливая форель прямо из садков. Соответствующее видео появилось в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия.
Комментаторы в сети возмущены происходящим, называя это откровенным грабежом.
На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. По информации источника, нарушителям грозят штрафы в размере от четырех тысяч рублей, а на месте уже началось составление протоколов.
Стоит отметить, что ранее форель привлекла рыбаков из разных регионов, стремящихся к легкой добыче. Рыба каким-то образом вырвалась из садков форелеводов. // фото: pixabay.com