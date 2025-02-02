Рыбацкий набег: в Карелии ловят форель прямо из садков

В Сортавале местные рыбаки перешли на новый «метод» добычи улова, вылавливая форель прямо из садков. Соответствующее видео появилось в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия.

Комментаторы в сети возмущены происходящим, называя это откровенным грабежом.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. По информации источника, нарушителям грозят штрафы в размере от четырех тысяч рублей, а на месте уже началось составление протоколов.

Стоит отметить, что ранее форель привлекла рыбаков из разных регионов, стремящихся к легкой добыче. Рыба каким-то образом вырвалась из садков форелеводов. // фото: pixabay.com