02 февраля 2025, 16:07
Общество

Рыбацкий набег: в Карелии ловят форель прямо из садков

Рыбаки массово «обчищают» садки в Сортавале, уже подключились правоохранители

В Сортавале местные рыбаки перешли на новый «метод» добычи улова, вылавливая форель прямо из садков. Соответствующее видео появилось в паблике КАРЕЛФОРНИЯ NEWS | Петрозаводск и Карелия. 

Комментаторы в сети возмущены происходящим, называя это откровенным грабежом. 

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. По информации источника, нарушителям грозят штрафы в размере от четырех тысяч рублей, а на месте уже началось составление протоколов. 

Стоит отметить, что ранее форель привлекла рыбаков из разных регионов, стремящихся к легкой добыче. Рыба каким-то образом вырвалась из садков форелеводов. // фото: pixabay.com

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новости Карелии
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форель