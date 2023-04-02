Ряд домов в Петрозаводске в понедельник останется без воды

Петрозаводск хоть и не попал в зону отключений энергетиков на этой неделе, но без отключений другого коммунального блага не обойдется.

В начале недели в нескольких районах столицы Карелии будут отключать холодную воду. Об этом заранее предупреждает ЕДДС.

3 апреля с 9:00 холодную воду отключат в доме №53 на проспекте Александра Невского. Коммунальщики проведут плановые работы на сетях. Завершить их будут стараться до 17:00.

Также с 9:00 холодную воду отключат на улице Сорокская, 3; улице Северная, 4, 5, 6, 9. Здесь также до 20:00 будут проводить плановые работы на сетях. // фото freepik.com