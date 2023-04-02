Автомобиль перевернулся после аварии на Лесном проспекте

В объектив городской камеры наблюдения попала авария в районе пересечения Ругозерского переулка и Лесного проспекта. Дорожный инцидент произошел 2 апреля в 13:39. Запись опубликовал паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Автомобиль неспешно выехал из переулка в крайний левый ряд. В том ряду довольно быстро двигался автомобиль, который нагнал первый и тут же «поторопил». Первый авто подскочил на бордюре, вылетел на разделительный газон и перевернулся, едва не оказавшись на встречной полосе. // фото скриншот