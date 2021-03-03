Рускеальский экспресс снова попал на видео

АРТ Студия «Joint Point» создала очередное видео с очень простым названием – «Рускеальский Экспресс».

Несмотря на такое незатейливое именование, короткий фильм о паровозе, несущемся по зимнему лесу получился удивительно красивым. Судя по сопровождающему тексту, авторы и сами прониклись увиденным. Получились, практически, стихи в прозе:

«Ретропоезд тяжело и шумно выпускает пар. Словно столетний вздох разносится над хрустальным безмолвным лесом. Металлической горной змейкой бежит путь, отстукивая музыку шпал.

Невозможно оторвать взгяд от этой невесомой красоты, звенящей лесной тишины, волшебного природного полотна.

Рускеальский Экспресс оказывается на арочном, вековом мосту и... словно два мира — прошлое и будущее замерли на мгновение, а мы с Вами оказались в безвременьи.

По изящному, но многолетнему мосту, ретропоезд плывет, словно в облаке невесомости. Это именно тот миг, когда хочется остановить мгновение. Задержать. Замереть.

Это не только движение вперед или назад — это движение из века в век и обратно. Его трудно описать, но его можно ощутить, если ехать в купе исторического состава и быть готовым к чудесам»

Смотрите и наслаждайтесь

Фото – скриншот видео.