Роза Сябитова назвала качества хорошей жены
Главная телесваха страны Роза Сябитова назвала несколько качеств, которыми, по ее мнению, должна обладать хорошая жена. Своим мнением ведущая популярного шоу на Первом канале «Давай поженимся!» поделилась в «Инстаграме», передает «Лента.ру».
В частности, по мнению телесвахи, невеста должна приучить себя рано вставать, а также «научиться готовить не для себя, а для других, и хорошо бы быстро, но вкусно». Также будущим женам нужно тренировать терпение и дисциплину. Самым важным качеством, по мнению Сябитовой, будет уважительное отношение к субординации.
Телеведущая сравнила мужа с капитаном корабля, а жену с детьми помощниками. Именно от того, как женщина будет помогать супругу «командовать семейный фрегатом, зависит безопасность и комфорт всего путешествия». (фото dni.ru)