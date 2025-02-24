Россыпнов покидает пост министра строительства и ЖКХ Карелии

Виктор Россыпнов освобождает кресло руководителя карельского Минстроя, сообщает телеграм-канал «Онежские шхеры».

По данным источника, исполнять обязанности главы Минстроя Карелии будет Александр Федоричев, заместитель Россыпнова.

Россыпнов был назначен членом правительства Карелии − министром строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК с марта 2020 года. В конце января 2025 года он был назначен на пост вице-премьера правительства по развитию инфраструктуры и совмещал эту должность с креслом министра. // фото: Елена Малишевская