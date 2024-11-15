Российскую недвижимость продолжают арестовывать в Финляндии

Более 30 объектов российской недвижимости арестовали финские приставы. На имущество наложили временные ограничительные меры, пишет «Фонтанка» со ссылкой на финское издание.

Стоимость конфискованной недвижимости превышает 10 миллионов евро.

Ранее финны арестовали более 40 объектов, принадлежащих России, на сумму более 35 млн евро. Российские дипломаты направили ноту протеста. // фото freepik.com