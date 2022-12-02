Российский медик назвал полезные для мозга продукты

Диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые хорошо влияют на работу мозга. Информацией врач поделился в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам специалиста, россиянам стоит обратить внимание на жирную рыбу, льняное масло и льняное семя. Эти три продукта богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами — соединениями, которые улучшают работу мозга и защищают его от развития нейродегенеративных заболеваний.

Гинзбург советует россиянам употреблять каждый день от одной до полутора ложек льняного масла. Эта доза гарантирует человеку суточную норму омега-3 жирных кислот. // Фото: unsplash.com