Эдвард Сноуден принял присягу и получил паспорт РФ

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ - агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден получил паспорт гражданина России. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.

- Да, получил. Принял присягу, - заявил он.

Юрист добавил, что жена Сноудена тоже подает заявление, чтобы получить российское гражданство.

Эдварду Сноудену его предоставили еще в сентябре указом российского президента.

Напомним, бывший сотрудник американских спецслужб в 2013 году устроил мировой скандал. Он передал Guardian и Washington Post секретную информацию о слежке спецслужб США и Великобритании в информационном пространстве.

Потом Сноуден вылетел в Гонконг, оттуда прибыл в Москву и получил политическое убежище. // фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/ www.globallookpress.com