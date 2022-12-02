02 декабря 2022, 14:02
Эдвард Сноуден принял присягу и получил паспорт РФ
Бывший сотрудник спецслужб США может бессрочно оставаться в России
Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ - агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден получил паспорт гражданина России. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Анатолий Кучерена.
- Да, получил. Принял присягу, - заявил он.
Юрист добавил, что жена Сноудена тоже подает заявление, чтобы получить российское гражданство.
Эдварду Сноудену его предоставили еще в сентябре указом российского президента.
Напомним, бывший сотрудник американских спецслужб в 2013 году устроил мировой скандал. Он передал Guardian и Washington Post секретную информацию о слежке спецслужб США и Великобритании в информационном пространстве.
Потом Сноуден вылетел в Гонконг, оттуда прибыл в Москву и получил политическое убежище. // фото: EIBNER/EXPA/Johann Groder/ www.globallookpress.com