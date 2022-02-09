Российским учителям планируют повысить оклады

Российское Минпросвещения совместно с иными ведомствами работает над проектом новой системы окладов для учителей. Она установит новые ставки, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Новую систему уже в этом году представят обществу для обсуждения. Предполагается, что она исправит ситуацию с низкими заработками педагогов.

Ранее ведомство представило данные о том, что больше 75 процентов учителей в России получают оклад меньше МРОТ. Напомним, минимальный размер оплаты труда в прошлом году составлял 12,8 тысячи рублей.

При этом разные регионы применяют для оплаты труда учителей свои методики, поэтому надбавки и другие выплаты начисляются непрозрачно. // Фото: skorchanov/pixabay.com