Российским дачникам дали совет, что нужно сделать в начале сезона

Если навести порядок – убрать листву, траву – дачники и огородники не успели по осени, то сразу после схода снега этим необходимо заняться. Если кому-то вздумается поджечь траву, то уборка особенно вдоль изгороди, забора может спасти дачный дом. Кроме того, сухостой привлекает клещей. Такой совет в беседе с «Известиями» дал эксперт федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Прежде чем испить воды из колодца, ее нужно проверить по химическим и бактериологическим показателям. Для этого пробу воды нужно сдать на анализ в специализированную лабораторию.

Осмотреть на наличие повреждений нужно и электропроводку. Это поможет избежать короткого замыкания.

Уборку в дачном доме, где побывали мыши ли крысы, нужно проводить в индивидуальных средствах защиты. Ведь грызуны являются переносчиками серьезных болезней, в том числе геморрагической лихорадки.

Ранее пять советов дали опытные агрономы. Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал, какие работы по уходу за вишневыми деревьями необходимо провести в апреле. // фото unsplash.com