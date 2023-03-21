21 марта 2023, 21:28
Пчелы уже полетели, хотя снег не растаял
Карельские пчеловоды готовятся к первому облету пчел
С наступлением весеннего тепла пчелы покидают улья. Первый облет называется очистительным, ведь на протяжении зимы они находились в теплом укрытии.
— Весна в этом году оказалась холодной и снежной, поэтому пчелы полетели немного позже, чем обычно. Чтобы выйти из ульев и очистить организм после долгой зимы, им необходима солнечная и теплая погода,
— объясняет пчеловод Иван Михайлов.
Совсем скоро пчелы начнут сбор меда с диких растений–медоносов. Как известно, первой в Карелии зацветет ива. // фото: Иван Михайлов