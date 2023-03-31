Как вырастить вишневый сад в Карелии

Приступать к уходу за вишней нужно еще ранней весной. Если вы ответственно отнесетесь к выполнению этих рекомендаций, то летом соберете прекрасный урожай.

Побелку вишневых деревьев в Карелии начинают в апреле, когда температура воздуха не ниже 5°С. Для побелки можно взять специальные садовые краски, либо приготовить состав на основе извести. Смешайте 10 л воды, 2,5 кг гашеной извести, 100-200 г столярного или обойного клея и обработайте раствором штамбы и 1/3 скелетных ветвей дерева.

Если вы позаботились на зиму о стволах и укрыли их от грызунов и солнечных ожогов, с приходом тепла снимите защитные приспособления. Только не спешите: снимайте защитные укрытия лишь тогда, когда сойдет снег, почва оттает и установится плюсовая температура. Если вы укрывали деревья мешковиной, переживать, что дерево под ним подопреет, не стоит: этот материал прекрасно пропускает воздух.

Обрезку вишни проводят до набухания почек. При этом температура воздуха должна быть не ниже 5-10°С. Желательно все работы проводить в сухой безветренный день. Удалите поломанные и больные ветки, а также поросль на стволе ниже первого яруса. Обрежьте ветки, которые загущают крону. Места срезов обязательно промазывайте заживляющим составом.

Уберите возле деревьев сухую прошлогоднюю траву и ветки, которые оказались на земле после схода снега.

Почву вокруг ствола слегка взрыхлите. Глубоко копать не нужно – заглубляйте инструмент не более чем на 10 см, поскольку корневая система вишни находится недалеко от поверхности земли. Приствольный круг дерева присыпьте торфом, компостом или перегноем. Это позволит удерживать влагу.

После окончания цветения полейте растения. Если зима была бесснежной и почва просохла еще до начала цветения, осуществите первый полив раньше. Поливать нужно так, чтобы почва пропиталась влагой на глубину около полуметра. Обычно на одно дерево возрастом до пяти лет расходуют по 2-3 ведра воды, на старые деревья – по 5-6 ведер. Поливать деревья нужно не под корень, а по окружности приствольного круга.