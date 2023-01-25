Россиянкам рассказали, какие цвета будут в моде этой весной

Этой весной самым модным цветом окажется сочетание бордового, алого и мадженты. Но по-прежнему будут актуальны солнечный, желтый, пыльный, розовый, голубой, нежно оранжево-розовый и зеленый. Об актуальных цветах «Газете.ру» рассказала модный эксперт Екатерина Храмкова.

«Мы немного устали от яркой фуксии, поэтому в новом сезоне добавляем в гардероб более приглушенный розовый»,

- рассказала стилист.

В голубом цвете с серым подтоном эксперт советует носить строгие костюмы и трикотажные платья. В тренде также классический оттенок зеленого.



«Для тех, кому эти цвета в одежде кажутся слишком эффектными, всегда есть альтернатива в виде аксессуаров и обуви», - подсказала модный эксперт.

Ранее дизайнеры и модницы Карелии прокомментировали главные тенденции в одежде и не обошли стороной цветовую гамму. Подробнее по ссылке. // фото unsplash.com