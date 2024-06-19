Россиянкам назвали подходящие для города шорты

Стилист Алекса Евдокимова перечислила россиянкам подходящие для выхода в город шорты. Слова специалиста приводит «Москва 24».

В первую очередь стилист порекомендовала обратить внимание на льняные шорты без принтов. Также для города подойдут джинсовые шорты, при этом они должны быть однотонными и не слишком короткими.

Евдокимова назвала бермуды актуальной темой этого сезона. Этот элемент гардероба можно сочетать с трикотажными топами, майками и с белыми рубашками. Также они будут отлично смотреться с пиджаками. // Фото: unsplash.com / Tamara Bellis