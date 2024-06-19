Эксперт назвал самое выгодное время для отпуска в этом году

Самые выгодные периоды для отпуска выпадают на начало лета и на начало осени. Об этом рассказал турэксперт Алексан Мкртчян, его слова приводит «Лента.ру».

«Традиционно у нас два самых дорогих месяца - это июль и август. Если можно успеть в июне, пусть россияне едут в июне. На самом деле, всегда цены падают в сентябре-октябре. Исчезают толпы, исчезают дети с пляжа, потому что школа с 1 сентября начинается. Мой совет: если есть возможность поехать в июне, то стоит ехать сейчас. Нет возможности - уже поехать в сентябре-октябре. Причем неважно, идет речь о пляжном или об экскурсионном отдыхе»,

- сказал специалист.

По словам Мкртчяна, в июле и августе авиа- и железнодорожные перевозчики, туроператоры и гиды традиционно завышают цены. Сэкономить на отдыхе в этот период сложно, заявил специалист. // Фото «Петрозаводск говорит»