Россияне за три месяца купили на бирже валюту на 400 миллиардов рублей

За три месяца россияне купили на бирже рекордный за три года объем валюты, сообщает РБК. С апреля по июнь они приобрели валюту на 400 миллиардов рублей.

Россияне и ранее покупали евро и доллары, но не в таких объемах. За аналогичный период в предыдущие три года граждане приобрели 0,05, 0,2 и 0,3 трлн руб. в 2019, 2020 и 2021 годах соответственно.

Устойчивый приток валюты на внутренний рынок привел к формированию избыточной валютной ликвидности. Основными продавцами валюты стали системно значимые банки – они реализовали евро и доллары на два триллиона рублей. (фото unsplash.com, Pepi Stojanovski)