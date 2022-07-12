10 миллиардов в копилке – куда потратят деньги Дорожного фонда Карелии

В этом году объем Дорожного фонда Карелии превысил 10 миллиардов рублей. В Минфине региона назвали эти цифры беспрецедентными для Карелии. 7,3 млрд рублей фонда - это собственные доходы региона. За последние пять лет их объем в Дорожном фонде вырос более чем в 2 раза. Объем федеральных трансфертов на строительство и ремонт дорог в сравнении с 2017 годом увеличился с 0,5 млрд рублей до 3,7 млрд рублей.

2,7 млрд рублей из фонда направлено на строительство и реконструкцию дорог. Значительная часть предназначена для реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелии на период до 2023 года». Выделенные средства позволят провести реконструкцию участка дороги Петрозаводск-Суоярви и мостового перехода на 10 км дорого Кола-Надвоицы-Сегежа.

Запланирована реконструкция пяти мостовых переходов, устройство новой паромной переправы в поселке Панозеро Кемского района, строительство четырех автомобильных дорог.

Для ремонта дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году предусмотрено 4,4 млрд рублей. Это позволит отремонтировать 261 километр дорог регионального или межмуниципального значения, опережающими темпами провести ремонт дорог местного значения в Петрозаводске, работы на которых запланированы на 2023 год.

Ведутся работы по нанесению дорожной разметки, установке светофоров, новых дорожных знаков, ограждений, модернизации линий наружного освещения и приобретению комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Муниципальные образования дополнительно получат 430,3 млн рублей в виде субсидий на ремонт дорог, разработку проектной документации, работы по устройству и модернизации линий наружного освещения. (фото unsplash.com, Jan Huber)