Мусорная реформа в регионе ускорится

О дальнейших планах по реализации в Карелии мусорной реформы рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии после подписания допсоглашения с россйским экооператором (ППК РЭО). Документ призван регулировать показатели федеральной территориальной схемы.

Так, в соответствии с ней до 2024 года в регионе будут построены мощности, которые позволят обрабатывать 50% образующихся твердых коммунальных отходов, а также перерабатывать до 20% ТКО. Уже к 2030 году будут достигнуты показатели 100% обработки и переработки половины образуемых отходов в Карелии. Таким образом, объемы захоронения мусора будут снижены в два раза.

Андрей Карпилович отметил важность технологий, которые планируют применять и которые адаптированы к климатическим условиям Северо-Запада. Кроме того, мощность мусоросортировочного комплекса будет составлять190 тысяч тонн в год, а это почти годовой объем отходов, образуемых на территории Карелии. Фото: ecology.gov.karelia.ru.