Россияне озвучили желанные подарки на Новый год

Россияне в ходе опроса сервиса SuperJob раскрыли, какие подарки хотели бы получить в эти праздники.

Оказалось, что мужчины мечтают о деньгах и инструментах для ремонта или строительства, а также о товарах для спорта и активного отдыха. А вот женщины хотели бы получить в качестве подарка путешествие, украшение или сертификат на обучение. Причем об отпуске и инструментах чаще молодых мечтают те, кому за 45 лет.

Среди других желаний опрошенных россиян - электронный девайс, бытовая техника, обновка, элитный алкоголь, книга, билет в театр или на концерт. Также россияне высказывались о косметике, парфюме, посуде, кухонной утвари, компьютерных играх, мебели, товарах для здоровья, подписке на электронные сервисы.

Опрос проводили с 15 по 19 декабря в 367 населенных пунктах среди 1600 человек.

Ранее петрозаводчане назвали худшие, по их мнению, варианты подарков на Новый год. // фото freestocks/ unsplash.com