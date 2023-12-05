05 декабря 2023, 10:35
Жители Петрозаводска назвали худшие подарки на Новый год
Людям не нравится получать одежду и средства гигиены в качестве праздничного презента
Портал SuperJob провел опрос и выяснил, какие подарки на Новый год жители Петрозаводска считают худшими.
Так, 11% горожан не хотят получить в качестве презента в новогодние праздники одежду - носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы. 5% опрошенных считают неудачными подарками средства гигиены и косметики.
Также в антирейтинг попали сувениры, сладости и кухонные принадлежности. Некоторым горожанам не нравится получать в подарок полотенца, канцелярию, спортивный инвентарь, постельное белье, цветы, паззлы.
15% петрозаводчан считают, что худшее в Новый год - вообще остаться без поздравлений. // Фото: unsplash.com / Kira auf der Heide