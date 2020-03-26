Россиянам рассказали, как обрабатывать поверхности от коронавируса

Средства для уборки, содержащие хлор, наиболее эффективны для дезинфекции помещений, считает заместитель главного врача по эпидемиологии Ильинской больницы в Подмосковье Олег Гамов. В период пандемии стоит уделить особое внимание чистоте в подъезде, рассказал медик журналистам РИА Новости. Так, подъезд стоит обязательно продезинфицировать, в первую очередь обработав кнопки лифта, перила, а также ручки дверей, заявил Гамов.

«Каждые два часа мы (в больнице - ред.) обрабатываем дезинфицирующими растворами часто используемые поверхности: банкоматы, дверные ручки, автоматы для продажи напитков, перила. Мы обрабатываем одноразовыми салфетками, смоченными в специальном растворе»,

- отметил врач.

Врач добавил, что этими же средствами можно обрабатывать поверхности в подъездах и квартирах. Кроме того, одним из лучших препаратов для дезинфекции от вирусов и бактерий, по мнению специалиста, является хлор. «Чем чаще обрабатывать, тем лучше. Два раза в день хотя бы», - подытожил Гамов.