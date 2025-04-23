Россиянам назвали незаметно списывающие деньги приложения

Вредоносные программы и приложения, которые маскируются под полезные программы, по-тихому списывают деньги с банковских карт.

Вирусы, трояны, чистильщики, ускорители, игры могут подписать пользователя на платные услуги или украсть данные банковских карт. В частности, FakeBank, Joker, HiddenAds, назвали программы в беседе с агентством «Прайм» эксперт. В приложениях есть кнопки «Ок» или «Продолжить», которые ведут на сайты, где предлагаются платные услуги.

Списывать деньги могут и приложения, которые маскируются под популярные банки. По неосторожности пользователи может ввести свои данные и лишиться денег.

Также опасны приложения с подписками. Например, бесплатный редактор фото, VPN, фитнес-трекеры или трекеры здорового питания. Когда бесплатный, пробный период завершается, с пользователя начинают брать деньги, даже не извещая его.

Эксперт рекомендует скачивать приложения из официальных магазинов (Google Play, AppStore), проверять отзывы и рейтинг программ перед установкой. Также стоит отключить функцию платежей через СМС-сообщение и регулярно проверять историю операций в приложении банка. © «Петрозаводск говорит»