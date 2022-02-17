Россиянам напомнили о выходном 23 февраля

На следующей неделе россияне будут работать на один день меньше.

В этом году День защитника Отечества выпадает на среду. 23 февраля в России – нерабочий день, пишет «Прайм» со ссылкой на Роструд. Продолжительность рабочего дня в предпраздничный вторник будет сокращена на один час. Россияне вернутся на работу после официального выходного в четверг.

Следующие длинные выходные ожидаются в марте, однако рабочая неделя станет на один день длиннее. Россияне будут работать с 28 февраля по 5 марта, а отдыхать 6, 7 и 8 марта. (фото pixabay.com, lumixdesigner )