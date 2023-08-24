24 августа 2023, 20:56
Россия ввела усиленный контроль за рыбой из Японии
Япония сбрасывает воду с «Фукусимы-1» в Тихий океан, чем вызвала у ряда стран озабоченность
На атомной электростанции «Фукусима-1» в четверг начался сброс очищенной воды в океан. В связи с этим Россельхознадзор РФ ввел режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии.
Если будут выявлены превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов, в ведомстве обещают принять ограничительные меры по поставкам рыбы и морепродуктов из иностранного государства.
В Россельхознадзоре разделяют озабоченность ряда стран в связи с действиями иностранного государства и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции.
Объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным, уточнили в пресс-службе ведомства. // фото freepik.com/