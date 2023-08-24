Россия ввела усиленный контроль за рыбой из Японии

На атомной электростанции «Фукусима-1» в четверг начался сброс очищенной воды в океан. В связи с этим Россельхознадзор РФ ввел режим усиленного контроля по радиологическим показателям рыбной продукции из Японии.

Если будут выявлены превышения максимально допустимых уровней содержания радионуклидов, в ведомстве обещают принять ограничительные меры по поставкам рыбы и морепродуктов из иностранного государства.

В Россельхознадзоре разделяют озабоченность ряда стран в связи с действиями иностранного государства и возможными рисками в части безопасности пищевой продукции.

Объем экспорта рыбной продукции из Японии в Россию является незначительным, уточнили в пресс-службе ведомства. // фото freepik.com/